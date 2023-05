Bolletta gas risale del 22,4% in aprile: pesa il taglio degli sconti

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Dopo tre mesi di cali, torna a salire il prezzo del gas per la bolletta delle famiglie in maggior tutela relativa ai consumi di aprile: +22,4 per cento. L’incremento, comunicato oggi, mercoledì 3 maggio, dall’Autorità per l’energia, le reti e l’ambiente /Arera) nell’ambito del consueto aggiornamento mensile sul gas, è dovuto principalmente alla riduzione, contenuta nell’ultimo decreto bollette approvato dal governo Meloni, della componente di sconto Ug2 che in fattura copre i costi di commercializzazione e che nell’ultimo anno è stata rimodulata dall’Autorità per compensare gli incrementi.

Besseghini: imboccata la strada di un ritorno alla normalità

«L’aumento sarà probabilmente percepito meno, perché arriva nel periodo dell'anno in cui i riscaldamenti sono ormai spenti e i consumi gas delle famiglie tendono al minimo - ha commentato il presidente dell’Arera, Stefano Besseghini -. Dobbiamo tener ben presente che abbiamo imboccato la strada di un ritorno alla normalità, in cui il sistema energetico è chiamato all’equilibrio senza il ricorso a finanze dello Stato per fronteggiare la crisi».

L’impatto della risalita degli oneri generali

Per il mese di aprile, che ha registrato una quotazione media all'ingrosso leggermente inferiore rispetto a quella del mese di marzo, il prezzo della sola materia prima gas (CMEMm), per i clienti con contratti in condizioni di tutela, è pari a 44,83 euro per megwattora. L’aumento complessivo per l’utente tipo, per i consumi del mese di aprile rispetto al mese precedente, è quindi determinato da un leggero calo della spesa per la materia gas naturale, - 3,1%, da un calo della tariffa legata alla spesa per il trasporto e la misura, - 4,0%, controbilanciato dall’aumento degli oneri generali per la parte legata all’Ug2, +29,5%. Si arriva così all’aumento del 22,4% finale per la famiglia tipo.

Scende la spesa annua delle famiglie

Anche a fronte dell’aumento complessivo della bolletta per il mese di aprile, in termini di effetti finali, la spesa gas per la famiglia tipo nell’anno scorrevole (maggio 2022-aprile 2023) è di 1532,49 euro, in calo del 3,9% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell’anno precedente (maggio 2021- aprile 2022).