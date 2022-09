Bollicine di montagna: l'autunno è tempo di festival

Ascolta la versione audio dell'articolo

Trentodoc never fails to amaze!”. Continua a meravigliare e stupire lo spumante trentino, anche nelle parole ammirate di Tom Stevenson, fondatore e presidente del concorso Champagne & Sparkling Wine World Championship. Un complimento di peso che arriva da uno dei massimi esperti mondiali di bollicine, nell'edizione 2021 del suo concorso, che ha premiato il marchio collettivo con ben 72 medaglie. Risultato tanto più impressionante se pensiamo alla regione che lo ha guadagnato: 1.154 ettari di vigne strappati con pazienza e dedizione alla montagna (il 70 per cento del territorio trentino si trova al di sopra dei mille metri), fazzoletti di terra difficili da coltivare, con lavorazione quasi esclusivamente manuale, vitigni che toccano i 900 metri e pratiche sostenibili che sono di casa da ben prima che fossero di moda. Un mondo affascinante e complesso dove le sensazioni nel calice si fondono alla perfezione con il territorio, in una sinestesia tra profumi e paesaggio. Un mondo, ancora, che sta funzionando sempre di più: i dati dell'Osservatorio dell'Istituto Trento Doc evidenziano per il 2021 una crescita a volume e a valore, con un'accelerazione del 40 per cento rispetto al 2020 (dopo la flessione della pandemia) e del 23 per cento sul 2019. Le vendite hanno superato i 12 milioni di bottiglie e il fatturato complessivo ha raggiunto i 150 milioni di euro. «Trentodoc è una denominazione storica: risale al 1993. Il rigore delle 64 case spumantistiche nel perseguire la qualità e il rispetto del territorio sono i suoi elementi differenzianti. Trentodoc vede nella montagna – caratterizzata da varietà climatica e da altitudini diverse – il suo aspetto peculiare, apprezzato da un crescente numero di consumatori in tutto il mondo», ha dichiarato Enrico Zanoni, Presidente dell'Istituto Trento Doc. Una realtà che si prepara a mettersi in mostra in un festival dedicato, a Trento, dal 7 al 9 ottobre. Tre giorni ricchi di eventi, degustazioni, masterclass, visite guidate per capire che dietro allo slogan “bollicine di montagna” c'è sostanza, e quella sostanza si chiama territorio.

Una stagione in fermento

Trentodoc Festival , prima edizione di un appuntamento voluto dalla Provincia autonoma di Trento e organizzato da Trentino Marketing con Istituto Trento Doc, è una festa declinata in cinque direttrici: Wine Talks, Cooking Tales, Sparkling Stories, Trentodoc Tasting e Trentodoc in Cantina. Una festa che conterà su nomi come Diego Cusumano, Vittorio Frescobaldi, Davide Longoni, la scrittrice premio Pulitzer Jhumpa Lahiri e la cantante Malika Ayane.

I vigneti della cantina Maso Martis, a Martignano, ai piedi del Monte Calisio sopra a Trento.

E che coinvolgerà in primis la città di Trento, le sue piazze, i palazzi storici, i ristoranti e le enoteche, ma anche tutta la provincia, dove le case spumantistiche organizzeranno eventi e degustazioni per gli appuntamenti di Trentodoc in Cantina. Lo spumante trentino è infatti prodotto in sei distretti: Rovereto e Vallagarina, Valle dei Laghi e Alto Garda, Trento e Valle dell'Adige, Valsugana, Val di Cembra e Piana Rotaliana. Una varietà di territori per un caleidoscopio di possibilità – sono circa 200 le etichette create – ottenute grazie a quattro vitigni: Chardonnay, Pinot Nero, Meunier e Pinot Bianco e che, pur nelle differenze di vinificazione, assemblaggi, affinamenti e dosaggi, hanno in comune due tratti essenziali: la freschezza e la sapidità. La chiave è l'escursione termica, tipica delle zone montuose. Grazie al caldo vento dell'Ora, che arriva dal lago di Garda e mantiene i grappoli sani e asciutti, e al freddo delle notti, lo spumante trentino sviluppa caratteristiche organolettiche e aromatiche peculiari, che non si riscontrano in nessun altro spumante italiano.

Una proposta di degustazione di Trentodoc, che si abbina perfettamente anche a ingredienti ricchi di sapidità.

Giocare con gli abbinamenti