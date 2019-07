Il club delle bollicine rosé: più estimatori e scelta per i vini dell’estate

4' di lettura

Era il 1962 quando Guido Berlucchi, grande appassionato di motori, si trovava a Monte Carlo per assistere al Gran Premio di Monaco insieme al suo amico Max Imbert, antiquario milanese. Ed è qui che i due assaggiarono uno Champagne Rosé di cui, estasiati, raccontarono a Franco Ziliani, l’uomo che nel 1961 aveva inventato la Franciacorta del vino imbottigliando il primo spumante, quando la Doc bresciana era ben di là da venire. L’enologo dell’azienda si appassionò alla nuova sfida e così nacque il primo Franciacorta rosato, un successo dedicato all’amico ispiratore Max. Oggi il rosé rappresenta il 10% della produzione della Guido Berlucchi, declinata nello storico Max Rosé, nel più moderno ’61 Rosé e nell’esuberante e fragrante ’61 Nature Rosé millesimato (fuori con l’annata 2012), un Pinot nero in purezza. A quest’uva, protagonista di tante bottiglie con la sua eleganza e complessità aromatica, l’azienda di Borgonato dedica una quota importante del proprio parco vigneti, così da ribadire il savoir-faire in questa tipologia di sparkling.

Se è giusto riconoscere che il club dei cultori del colore rosa è ancora minoritario - sia rispetto agli appassionati di bianchi che a paesi come la Francia o il Regno Unito - è altrettanto vero che il mercato degli spumanti rosé continua a crescere in qualità e consensi. Non solo tra il pubblico femminile - basta, per cortesia, con i cliché sui vini “di genere”-, non solo in estate - anche se, intendiamoci, una bollicina rosé è quanto di meglio si possa desiderare con le temperature sahariane di questi giorni -, non solo come aperitivo - la personalità e la diversità di espressioni ne fanno un vino a tutto pasto, particolarmente versatile negli abbinamenti, dai crostacei alle tartare di manzo, dal salmone ai salumi. Su questa pagina proviamo a consigliarvi i migliori rosé, rigorosamente made in Italy.

Restando in Franciacorta, sono esemplari quelli targati Mosnel, in particolare il Parosé, che riposa 36 mesi sui lieviti. Questa versione pas dosé - con il 70% di Pinot nero e il 30 di Chardonnay - ha un colore rosa tenue con riflessi luminosi, un naso generoso e complesso, tra note di ribes, melograno ed erbe officinali, e un sorso preciso e asciutto.

In Piemonte Cocchi è stato il primo a pensare in rosa e a produrre un Alta Langa “rosé de saignée”, il cui colore deriva dal Pinot nero (in purezza) leggermente macerato e pressato: Rösa è un brut millesimato sapido e speziato, dallo stile “gastronomico”.

In Trentino Ferrari è la cantina pioniera delle bollicine di montagna e lo scorso anno per la prima volta ha voluto dedicare una versione rosé, frutto della vendemmia 2006, anche alla sua etichetta più nobile, il Giulio Ferrari Riserva del Fondatore. Solo 5mila le bottiglie di questo Trentodoc dai bagliori ramati, con note di rosa canina, rabarbaro e fragoline di bosco, che colpisce per l’intensità e il finale interminabile. Uno spumante che sintetizza l’eleganza del Pinot nero e la freschezza dello Chardonnay di alta quota e che ha tutte le carte in regola per giocare nello stesso campionato di molte cuvée d’Oltralpe.