Bollino rosso su Parmigiano e olio di oliva

Nella legislazione europea sulle etichette alimentari, che la Commissione Ue potrebbe proporre entro la fine del 2023 il capitolo più grosso riguarda le indicazioni nutrizionali dei prodotti. Una fetta di Paesi – Francia, Germania e Belgio in testa – vorrebbero che la scelta di Bruxelles ricadesse sul modello Nutriscore, che attribuisce ai cibi semaforo rosso o verde a seconda di quanti sali, zuccheri o grassi contengono. L’Italia guida il gruppo di chi si oppone a questa scelta, che non tiene conto delle quantità di alimento ingerite: con questo metodo, anche prodotti salutari della dieta mediterranea come il Parmigiano o l’olio extravergine di oliva sarebbero da bollino rosso. Il fronte dei Paesi contrari al Nutriscore si sta allargando: proprio in questi giorni ha incassato infatti il cambio di rotta dell’Olanda

