Noleggio auto, ecco le nuove regole sul bollo. Si paga da ottobre ma è rischio caos Il 31 ottobre scade l’ultima proroga resa necessaria dal fatto che ora responsabile del pagamento è l’utilizzatore del veicolo. Ora un Dm fissa le procedure da seguire ma non è detto che tutto sia pronto in tempo per fare in modo che il pagamento venga comunque gestito dai noleggiatori di Maurizio Caprino

(Emelianov Evgenii - stock.adobe.com)

2' di lettura

Si avvia a soluzione il rebus del pagamento del bollo auto sui veicoli in noleggio a lungo termine, creato quasi un anno fa dallo spostamento della responsabilità dal noleggiatore (proprietario del mezzo) all’utilizzatore: è stato firmato il decreto ministeriale (Economia, di concerto con Infrastrutture) che disegna le nuove procedure da seguire. Ma non è ancora certo che tutto vada a regime entro il termine attualmente previsto (il 31 ottobre, dopo due proroghe, si veda la scheda a destra) e senza impattare sui clienti del noleggio, che normalmente scelgono questo servizio anche perché li solleva dalle incombenze legate alla gestione burocratica del veicolo.

Restano infatti da risolvere le criticità create l’autunno scorso dal decreto fiscale (Dl 124/2019, articoli 51-53) cambiando la destinazione del gettito del bollo sui veicoli in noleggio a lungo termine dalla Regione in cui ha sede il proprietario (cioè il noleggiatore, prima esclusivo responsabile del pagamento) a quella in cui ha sede l’utilizzatore (inteso come il soggetto che sottoscrive il contratto di noleggio, quindi l'impresa che acquisisce i veicoli per i propri dipendenti, nel caso più diffuso, quello delle flotte aziendali), cui ora è trasferita la responsabilità del pagamento.

Ciò consente di risolvere il problema della concorrenza fiscale sul bollo tra le Regioni e le Province autonome di Bolzano e Trento, ma implica la necessità di un sistema di riscossione dedicato (affidato dal Dl all’Aci), con una banca dati in grado di gestire tutto in base alla residenza degli utilizzatori.

Per questo il Dm prevede che i noleggiatori comunichino al Sistema informativo del Pra (gestito dall’Aci) entro 10 giorni dalla stipula di ciascun contratto di noleggio - che abbia effetto a partire dal 1° ottobre 2020 - i dati (anagrafici con codice fiscale per le persone fisiche, denominazione o ragione sociale e codice fiscale per le persone giuridiche) sia dei proprietari sia degli utilizzatori, residenza di questi ultimi, tipologia e targa del veicolo, dati identificativi del contratto di noleggio (comprese decorrenza e scadenza). Entro il 10 ottobre andranno invece trasmessi i dati dei contratti che hanno avuto effetto già dal 1° gennaio al 30 settembre 2020.

Andrà comunicata entro 10 giorni anche qualsiasi variazione del contratto. In caso di sublocazione, sarà tenuto a comunicare i dati non solo il proprietario del veicolo, ma anche il sublocatore.