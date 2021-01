Bollo auto, tutti i sistemi per pagarlo online (anche se non sempre è possibile)

Pagamento dal sito Aci

Al sito si accede con le credenziali Aci, Spid o Cie. L'accesso Spid è immediato, non è richiesta la doppia autenticazione. Il servizio di pagamento bollo non è in evidenza ma si raggiunge con tre clic: su bollo auto a destra sotto servizi, poi su pagamento, infine su inizia procedura.

Appaiono allora i veicoli a sinistra. Il pagamento è facile e rapido, ma non è sempre possibile pagare da qui.

Scrive Aci che non appare nemmeno un veicolo se «di competenza di una Regione non convenzionata per il servizio di pagamento online per targa (Calabria, Marche e Veneto)» e in questo caso non si può pagare.

In altri casi (se ad Aci mancano alcuni dati) si può ovviare facendo una ricerca per targa, nel riquadro a destra. «Per ulteriori chiarimenti puoi contattarci al seguente indirizzo bollonet@aci.it».