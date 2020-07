Bologna 40 anni dopo: «Il lutto è comune, la verità ancora no» Paolo Bolognesi rappresenta le vittime della strage della Stazione, uno degli snodi della storia d’Italia di Raffaella Calandra

Paolo Bolognesi rappresenta le vittime della strage della Stazione, uno degli snodi della storia d’Italia

6' di lettura

Dicono che c’è un tempo per seminare. E uno, che stai lì ad aspettare. Questo, per le 85 vittime del 2 agosto 1980, per Paolo Bolognesi e per quanti hanno subìto il più grave attentato commesso in Italia in era di pace, è «il tempo della verità possibile. Anche se non ancora condivisa», sussurra il presidente dell’Associazione familiari delle vittime della strage di Bologna. Tradiscono un velo di amarezza le sue parole, nonostante la «soddisfazione» per l’incontro che giovedì 30 luglio avrà col presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il primo a tornare sotto le Due Torri, a ridosso dell’anniversario, dopo quell’estate drammatica. «Una visita molto importante, per noi – spiega Bolognesi – significa vicinanza al nostro dolore, ma anche ai magistrati che hanno portato le indagini a sviluppi significativi».

Sembrava un traguardo impossibile andare oltre il primo livello di responsabilità, invece, «dopo decenni di depistaggi, per la prima volta oltre agli esecutori, si stanno identificando mandanti e ideatori dell’attentato. E quella verità giudiziaria potrà far ripartire altre inchieste». La stazione di Bologna, come snodo dunque della storia tragica d’Italia.

Sul primo binario, c’è il caldo soffocante di ogni estate felsinea, mentre l’altoparlante annuncia l’Intercity per Rimini. La sala d’attesa non è ancora tornata ad accogliere i viaggiatori, chiusa dalle norme anti contagio e divenuta luogo per isolare passeggeri sospetti. «A marzo, la Protezione civile mi chiese la disponibilità ad usarla», spiega Bolognesi. Dal 1996, alla morte del fondatore dell’associazione Torquato Secci, tocca a lui dare voce alle famiglie unite da quella data, cicatrice viva sulla pelle della città. Come lo squarcio nel muro della sala d’attesa, con le foto delle macerie, il cratere nel pavimento, l’elenco dei caduti.

Qui, la vita di ieri non ha mai smesso di incrociare quella di oggi. Maria Fresu e sua figlia Angela, 3 anni, quel sabato erano in partenza per le vacanze, come ora un’altra mamma con la bimba nel marsupio, ferma davanti alla porta. «Per questo, la stazione verrà intitolata 2 agosto 1980», anticipa Bolognesi. Le Ferrovie hanno raccolto la richiesta di Comune e Associazione, così è pronta una targa, da scoprire all’ingresso della stazione, con le date e la dedica alle vittime della strage. Ma non è possibile, per le Fs, modificare il nome di Bologna centrale. «Noi invece vorremmo che chiunque arrivasse qui, sapesse anche dal biglietto – argomenta Bolognesi – cos’è successo».

Hanno la rapidità di una didascalia le spiegazioni di quest’uomo dai capelli brizzolati e i modi galanti, che da 24 anni «studia atti, impara meccanismi della giustizia e si scontra con quelli dell’intelligence, per essere la sintesi di tante persone, investite da un unico destino 40 anni fa».