Bologna avrà il suo vertiporto: ecco il piano per lo scalo Marconi

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Un vertiporto entro i prossimi due anni all’aeroporto di Bologna da dove di prevede decolleranno gli aerotaxi elettrici per il trasporto di persone e di merci diretti ai distretti industriali della regione, ma anche verso i luoghi turistici della costa romagnola in un raggio di 100-120 chilometri. Se l’aeroporto di Roma ha già una data, fine 2024 quando presumibilmente i primi EVTOL, i velivoli elettrici a decollo e atterraggio verticale di Volocopter potrebbero decollare da Fiumicino per raggiungere...