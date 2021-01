Bologna, la Cineteca mette sul web rarità e film di nicchia

Nata nel 1962 su intuizione dell’allora assessore alle Istituzioni culturali - primo assessorato del genere in Italia - e poi sindaco Renato Zangheri, la Cineteca di Bologna, trasformata nel 2012 in Fondazione, è diventata uno dei simboli della cultura internazionale della città. La srl “L’Immagine ritrovata” che si occupa di restauro e conservazione di film e di formazione, dalla didattica divulgativa per i bambini alla scuola internazionale di film restoration, è oggi uno dei primi cinque laboratori al mondo sia per tecniche e tecnologie analogico-digitali (dal mega cubo-scanner di due metri per lato di via Riva Reno) sia per competenze storico-filologiche. Quasi l’80% del business è realizzato all’estero, tanto che nel 2015 è stata inaugurata la sede di Hong Kong e l’anno dopo quella di Parigi. A pagare il conto alla pandemia è soprattutto la divisione “sale” gestita da Modernissimo Srl, alle prese con un ambizioso progetto di ristrutturazione, cofinanziato dalle industrie del territorio, che entro il 2021 porterà a riaprire la storica sala cinematografica sotterranea del 1915, proprio sotto Piazza Maggiore.

In attesa di riportare fisicamente davanti al grande schermo i cinefili, Farinelli ha lanciato un mese fa “Il Cinema ritrovato fuori sala” per riscoprire sul web i film rari della storia del cinema: «Ogni mese proponiamo 18 film di nicchia in abbonamento, presentati da registi, critici, attori e la risposta è molto alta da tutta Italia. Raggiungiamo così per la prima volta in modo capillare chiunque sia interessato, non più solo i bolognesi, tanto che stiamo progettando di trasformare l’iniziativa in attività permanente. In passato ci hanno proposto più volte di aprire e gestire sale in altri luoghi d'Italia, ma è più facile dirlo che farlo. Lo streaming ci permette invece di far apprezzare i lavori di restauro e i ritrovamenti a cinefili di ogni luogo, senza difficoltà. E sempre grazie alla nostra piattaforma streaming è decollato il progetto “Io resto in sala” che coinvolge una cinquantina di esercenti italiani, tra cui il cinema Anteo di Milano, e consente alle sale di continuare la programmazione anche dei film attuali via web».