Bologna città-rifugio premiata da istruzione, servizi e innovazione

È la ricetta secolare racchiusa nei tre appellativi “dotta, grassa e rossa” a spiegare il perché Bologna conquista, per la quinta volta in 33 edizioni, la vetta della classifica generale sulle province italiane per la migliore qualità di vita. Scalando cinque posizioni rispetto all’edizione 2021 e replicando i primati del 2000, 2004, 2011 e 2020.

L’innovazione non manca, come conferma la virata verso i big data e il supercalcolo suggellata a fine novembre dall'inaugurazione di Leonardo (il quarto computer più potente al mondo), ma «il segreto di Bologna è la certezza di un alto livello di benessere sociale e culturale, garantito da una città piccola se misurata sui suoi 400mila abitanti ma aperta al mondo perché crocevia internazionale», spiega il sindaco Matteo Lepore, che poco più di un anno fa ha preso il testimone del Pd dal suo mentore Virginio Merola.

Il primato nell’istruzione

Bologna è dotta: occupa spesso il primo posto della classifica «Demografia, salute e società» in virtù del record di diplomati e laureati tra i 25 e i 39 anni ed è al terzo posto in Italia per durata del percorso di studi (11,72 anni, dopo Roma e Trieste). Una tradizione che affonda nella più antica università del mondo occidentale, l’Alma Mater (fondata nel 1088), che da quasi un millennio alimenta l’economia della conoscenza.

Ricchezza e coesione

Bologna è grassa, se dietro all’epiteto ottocentesco di Pellegrino Artusi per l’opulenza dei suoi piatti si legge la prosperità dell’economia: la città turrita è seconda solo a Belluno per «Ricchezza e consumi», in salita di due posizioni rispetto all’edizione 2021, è terza per valore aggiunto per abitante, sesta per ammontare delle pensioni di vecchiaia, nona per investimenti in riqualificazioni energetiche.

Bologna è rossa, perché nel colore dei suoi 62 chilometri di portici patrimonio Unesco e della sua militanza a sinistra c’è la coesione di una comunità che ama la competizione ma non le disparità sociali, come ricorda la nuova piazza Liber Paradisus (dal nome dell'atto con cui nel 1256 la città, prima in Europa, abolì la schiavitù). Oggi è prima per partecipazione elettorale (73,9%), seconda per basso numero di Neet, seconda per alto tasso di occupazione (74,8%), terza per penetrazione della banda larga.