Bologna corre con diplomati e laureati

Stranieri, anziani e longevi

Quanto agli aspetti demografici, Lecco svetta per acquisizioni di cittadinanza da parte di stranieri. Il Meridione, guidato da Caserta, ha una minore incidenza di over 65 rispetto alla fascia di popolazione tra i 15 e i 64 anni; in difficoltà le liguri, a partire da Savona.

La provincia più longeva, invece, è Siena, con un’aspettativa di vita media - nel 2020 - di 83,7 anni. All’ultimo posto Bergamo che, come e più di altre aree, è andata in sofferenza a causa della prima terribile ondata di pandemia.

Bologna, si diceva, va bene a scuola: si impone per la percentuale di diplomati ed è terza per quella di laureati e per numero medio di anni di studio (prime sono rispettivamente Ascoli e Roma). In negativo spiccano alcune province del Sud: Barletta è ultima per diplomati; Crotone chiude la classifica per numero di anni di studio.

Infine, il dato in assoluta controtendenza rispetto agli esiti generali della Qualità della vita 2021 riguarda la percentuale di amministratori comunali sotto i 40 anni: Crotone e Trieste si scambiano le posizioni, nel senso che nell’indicatore specifico la provincia calabrese conquista il gradino più alto del podio e quella giuliana arriva ultima.