Bologna e Firenze, i progetti per i nuovi stadi sul Dorso Centro in edicola venerdì 8 novembre Per rifare il vecchio Dall’Ara pronti 80 milioni. La Fiorentina punta a un nuovo impianto da 45mila posti per dire addio al Franchi

Il vecchio stadio Dall’Ara del Bologna è pronto per una profonda opera di resyling. Un progetto che vale 80 milioni. Ma anche a Firenze la Viola si prepara a dire addio al vecchi Franchi, dando la luce a un nuovo impianto da 45mila posti. Questo è solo uno dei temi contenuti nel rapporto Centro in edicola venerdì 8 novembre e distribuito con Il Sole 24 Ore in Lazio, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo e Molise.

Il Dorso Centro si occuperà anche delle 50 assunzioni previste dalla Vetrya, l’azienda con base ad Orvieto che offre servizi digitali con una sede anche a Palo Alto, e quotata alla Borsa di Milano. L’inchiesta del mese metterà sotto la lente la cassaforte dell’Ordine di Malta in Italia. Tra gli altri temi toccati, l’impatto della nuova sede Huawei inaugurata a Roma e i progetti degli atenei per lo sviluppo delle smart city. Non manca uno sguardo alla moda e alla cultura, con lo studio sul valore aggiunto generato da Giacomo Leopardi per le Marche e i progetti di crescita su Roma dell’alta gioielleria di Bulgari, che nella Capitale crea i gioielli più preziosi.