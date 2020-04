Bologna: con le comunità chiuse crescono i pericoli per i minori Foto 5

(JustLife - stock.adobe.com)

Le misure di emergenza possono accrescere il rischio di maltrattamenti per i minori che vivono con genitori violenti. Sospendono inoltre i percorsi di istruzione e formazione per quelli che risiedono in comunità o sono inseriti nel circuito penale. A mettere in luce i pericoli dell'impatto del lockdown su bambini e ragazzi già in difficoltà è Giuseppe Spadaro, presidente del Tribunale dei minorenni di Bologna che non nasconde l'apprensione per le situazioni di «accresciuta vulnerabilità se non di vero e proprio trauma» in cui potrebbero trovarsi i minori.

«I nostri uffici si sono attrezzati da subito per svolgere da remoto le funzioni gurisdizionali non sospese e che riguardano dichiarazioni di adottabilità, minori stranieri non accompagnati, minori allontanati dalla famiglia e situazioni di grave pregiudizio», spiega Spadaro.

Ma le difficoltà di molte comunità educative e terapeutiche ad accogliere nuovi ospiti per il rischio contagio rende difficile procedere «agli allontanamento temporaneo dalla famiglia necessari in caso di grave pregiudizio».