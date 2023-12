Bologna, per salvare la Garisenda serviranno 10 anni e almeno 20 milioni di euro

Dalle aziende già 1,5 milioni di donazioni annuciate

La raccolta fondi per il restauro «sta andando molto bene, siamo arrivati a 1,5 milioni di euro di promesse di versamento» da parte delle imprese del territorio che «stanno donando cifre importanti», ha aggiunto Lepore. «Piquadro ha donato 100mila euro, questo è il taglio delle donazioni», ha ricordato Lepore sottolineando come altri gruppi abbiano stanziato 250 mila euro e alcuni imprenditori «a livello personale anche di più».

Tra le aziende che hanno già deciso di attivarsi per la Garisenda c’è anche la casa editrice Zanichelli, che ha “preferito non divulgare la cifra donata, molto generosa”, ha aggiunto Lepore, sottolineando come la vicenda della torre sia stata raccontata dai media di tutto il mondo “e questo stia facendo interessare donatori anche dall’estero - ha concluso - : promuoveremo iniziative anche in quella direzione”.

Arrivano i primi container per la struttura di contenimento

Da giovedì mattina all’alba arriveranno i primi container rossi destinati a costituire la struttura di contenimento intorno alla torre per la prima fase della messa in sicurezza. Sono coinvolte in questa prima fase le imprese Modena Ingegneria srl e Fagioli SpA. Lunedì 11 dicembre, sempre in mattinata, è previsto l’arrivo di ulteriori container. Questa prima fase terminerà a febbraio e costerà circa 4,2 milioni, già stanziati dal Comune. A coordinare i lavori sono l’architetto Manuela Faustini in qualità di Responsabile unica del progetto e l’ingegner Raffaella Bruni. Nella prima fase verrà realizzata una cintura di protezione contenitiva dei detriti derivanti da un eventuale crollo, per ridurre la vulnerabilità degli edifici circostanti e l’esposizione della popolazione, impedendo contemporaneamente l’accesso alla zona circoscritta. Il montaggio della cintura di protezione sarà realizzato grazie a moduli metallici, zavorrati e ancorati al terreno e collegati tra loro, insieme a reti metalliche paramassi studiate appositamente con sistemi di pretensionamento e ancoraggio al suolo.

Da febbraio, invece, partirà fa seconda fase della messa in sicurezza, con la posa di una struttura in metallo destinata a contenere la torre e il suo cantiere che verrà montata “entro l’estate”, assicura il sindaco Lepore spiegando che il costo previsto è superiore ai 4 milioni di euro. Palazzo d’Accursio sta anche attendendo il decreto del governo per poter accedere a 5 milioni di euro di fondi del Pnrr, che in parte il Comune dovrà anticipare perché saranno stanziati “a rimborso”, conclude Lepore.

