Bologna: Thiago Motta nuovo allenatore, succede a Mihajlovic

L’ufficialità, con i dettagli dell’operazione, arriverà probabilmente solo domani sera o lunedì, ma l’annuncio, lo ha dato l’amministratore delegato del Bologna Claudio Fenucci, alla vigilia di Bologna-Fiorentina, presenziando al fianco di Vigiani alla conferenza di presentazione della sfida: «L’allenatore della prima squadra sarà da lunedì Thiago Motta. Stiamo definendo gli ultimi dettagli ma si può considerare ufficiale. Adesso è importante pensare alla partita di domani».

L’addio di Sinisa

L’arrivo del successore di Sinisa è previsto tra la serata di oggi e la mattinata di domani, quando vedrà probabilmente il match dalla tribuna. Fenucci ha voluto rispondere anche alle polemiche che si sono scatenate su club, dirigenza e squadra dopo la decisione di sollevare dall’incarico Sinisa Mihalovic: «Mi è dispiaciuta questa cosa, soprattutto perché arriva da chi non conosceva il nostro rapporto. Dall’interno i media bolognesi hanno avuto una visione diversa rispetto a chi ha fatto il moralista. Credo che le lezioni morali il Bologna non se le meriti per tutto quello che è stato con Sinisa. Ci tengo inoltre a ringraziare tutti i professionisti che hanno lavorato per Sinisa, saranno sempre i benvenuti. E’ stata una decisione molto sofferta perché Sinisa è un amico. Dal punto di vista dei risultati abbiamo visto la squadra vincere solo quattro volte nell’anno solare e in un campionato come la Serie A se le cose non vanno bisogna intervenire. Avevamo deciso di iniziare la stagione sul modello del primo anno, ma stavolta, nonostante il suo ritorno, i risultati non stavano arrivando e crediamo che la rosa abbia valori importanti».

Bologna-Fiorentina

Domani in panchina per Bologna-Fiorentina, intanto, andrà Vigiani, allenatore della Primavera, che medita di dare una chance a Posch in difesa al posto dell’infortunato Soumaoro, potrebbe rilanciare Barrow al fianco di Arnautovic in attacco e Kasius e Cambiaso sulle fasce, nel 3-5-2.