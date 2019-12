«BolognaFiere verso la Borsa con ricavi oltre 200 milioni» «Il nuovo ciclo di crescita potrebbe preludere allo sbarco in Borsa» - «Chiudo il mio incarico lasciando una società volàno per il territorio» di Ilaria Vesentini

(12963)

4' di lettura

Dopo un 2019 che si chiude ben oltre le attese BolognaFiere si prepara a festeggiare nel 2020 il traguardo dei 200 milioni di euro di fatturato, in anticipo di quattro anni rispetto al business plan «Oggi BolognaFiere è un gruppo internazionale con profonde radici nel territorio di Bologna, solido, bilanciato e diversificato, che ha acquisito dimensioni di rilievo nel panorama italiano e una leadership riconosciuta nel mondo grazie a Cosmoprof, la nostra manifestazione ammiraglia. Un gruppo già ai vertici per internazionalizzazione e pronto a cavalcare la sfida globale, dalla Cina agli Usa, per aprire un nuovo ciclo di crescita e di sviluppo che potrebbe preludere nel medio termine allo sbarco in Borsa», anticipa il presidente Gianpiero Calzolari.

Si avvicina la fine del primo triennio di mandato e Calzolari si dice «disponibile a un bis, ma non è mio costume candidarmi, se i soci mi chiederanno la disponibilità, valuterò la proposta». Il mandato non è stato semplice: chiamato nel 2017 per riportare la pax tra soci pubblici e privati (il 26% è nelle mani del sindaco Virginio Merola tra Comune e Città metropolitana, il 14,7% della Camera di commercio e l’11,6% della Regione con i privati in minoranza), il presidente conferma che «la cosa più difficile è stata lavorare in un clima in cui la fiera veniva vista come un problema dalla città e non come un valore. Oggi credo di poter affermare che chiudo il mio incarico lasciando una società che è percepita come un asset e volàno per il territorio». Complice è stato sicuramente il piano di restyling e ampliamento del quartiere portato avanti da Calzolari, un investimento da 138 milioni di euro che aumenterà gli spazi espositivi a 300mila mq lordi entro il 2024, con il 40% delle superfici completamente rinnovate. «È partito la scorsa estate il secondo step di lavori, ora è in costruzione il nuovo padiglione 37 nell’area 48, che contiamo sia pronto per la primavera del 2020 - precisa il presidente – mentre stiamo giù studiando il terzo step, per l’espansione esterna. Così come ci ha avvicinato molto alla città la scelta di utilizzare gli spazi anche per eventi sportivi (il nuovo padiglione 30 dove si tengono le partite della Virtus, ndr)». Con una superficie di 15mila mq e dotato di una copertura mobile motorizzata, il nuovo padiglione 37 potrà essere utilizzato a fini espositivi ma, anche, con altre funzioni quali parcheggio e logistica, rafforzando ulteriormente gli standard di flessibilità del quartiere.

Tornando al preconsuntivo approvato ieri dal Cda di BolognaFiere, il fatturato 2019 raggiunge i 184 milioni di euro, un +7,5% rispetto all’anno prima e +46% sul 2017 (126 milioni), anno dispari da confrontare per omogeneità delle manifestazioni. La quota di fatturato realizzata all’estero nel 2019, 70 milioni di euro (circa il 30% del fatturato) conferma la posizione di BolognaFiere come primo gruppo in Italia per ricavi realizzati sui mercati internazionali (secondo solo a Milano in valori assoluti e tra i primi dieci in Europa) grazie a saloni leader come Cosmoprof, Cersaie, Fiera del Libro per ragazzi, Eima, Zoomark. «Kermesse che vogliamo replicare in giro per il mondo, non solo in Cina, dove siamo presenti con la controllata BF China e oltre 40 dipendenti – spiega il presidente – ma anche negli Stati Uniti, in Sud America, in Russia, in India, sempre in partnership con partner locali».

L’Ebitda 2019, grazie al contributo positivo di tutte le società del gruppo, dovrebbe attestarsi sui 32,5 milioni di euro, pari a un’incidenza sul fatturato di quasi il 18% e analoga dinamica è prevista per l’anno prossimo, con un margine operativo lordo di 38 milioni di euro, sui 200 milioni di fatturato a budget. Numeri che lasciano immaginare che anche quest’anno sarà distribuito un lauto dividendo agli azionisti. E che sono un ottimo viatico per a Borsa, che però Calzolari non vede come traguardo a breve: «La scelta compete agli azionisti e credo che come già fatto da Milano e Rimini la quotazione sia un’ottima opportunità, ma prima capitalizzerei i risultati e li porterei a profitto. Anche perché il piano di investimenti è ben coperto e bancabile. L’ideale è presentarsi a Piazza Affari non solo con un bel progetto ma non con una bella storia».

Sotto il profilo patrimoniale e finanziario, infatti, la proiezione a fine 2019 della posizione finanziaria netta del gruppo BolognaFiere si attesta sui 50,9 milioni di euro a fronte degli investimenti effettuati nel corso dell'ultimo biennio che hanno portato l’attivo immobilizzato complessivo a raggiungere i 365 milioni di euro. Nel 2020 si prevede una Pfn di 78 milioni di euro e un attivo immobilizzato di quasi 400 milioni di euro.