BolognaFiere riparte con Tanexpo: afflusso superiore alle attese

Si è chiusa con un bilancio superiore alle aspettative la prima manifestazione in presenza, dopo la lunga chiusura imposta dalla pandemia, nel quartiere espositivo di BolognaFiere, Tanexpo. La manifestazione del l settore funerario e cimiteriale, ha raccolto per tre giorni, dall’1 al 3 luglio, le imprese funebri italiane e straniere, i professionisti, gli operatori, le aziende e le istituzioni per fare il punto sulle strategie della ripartenza e sulle novità, le soluzioni, le tecnologie, le competenze di un mercato che fattura circa 2,5 miliardi di euro.

Una scommessa vinta, dicono gli organizzatori, in sinergia con gli oltre 180 espositori in rappresentanza di 20 Paesi, per l'affluenza dei visitatori e la qualità degli incontri, pensando al fatto che il prossimo appuntamento sarà fra soli nove mesi, dal 7 al 9 aprile 2022.

«È stata una grande soddisfazione riprendere l'attività nel nostro quartiere fieristico con un evento B2B internazionale – ha dichiarato Antonio Bruzzone, direttore generale di BolognaFiere –. Tanexpo 2021 è stata un importante preview dell’attività che riprenderà, a pieno regime, da settembre con altri appuntamenti di riferimento internazionale. Le reazioni degli espositori e degli operatori intervenuti a Tanexpo sono la conferma della forte volontà di tornare allo svolgimento degli eventi in presenza.

Un risultato tutt’altro che scontato: «Se penso che tre mesi fa non c’era alcuna certezza su una possibile manifestazione in presenza, oggi non possiamo che ritenerci soddisfatti – ha confermato Alberto Leanza, presidente di Tanexpo, organizzatore dell’evento –. Il bilancio dell’edizione appena conclusa è senza dubbi sopra le aspettative nostre e degli espositori».

Il prossimo appuntamento, per il ritorno alla tradizionale biennalità di Tanexpo – dopo la pausa forzata del 2020 cauda Covid – sarà ad aprile 2022. La giornata inaugurale è stata l’occasione per un confronto sul comparto, che esce da un periodo in cui si è dovuto far fronte a un’attività straordinaria, ma in cui è rimasta alta l’offerta dei servizi, spiegano gli imprenditori. Premesse le difficoltà operative ed economiche della fase pandemica, il 2020 si è chiuso con 740mila decessi in più, ma sono mancate cerimonie e funerali. È emersa inoltre la necessità di un riordino normativo del settore, i cui capisaldi sono all'interno di un progetto di legge attualmente in discussione alla Camera, che consenta alle aziende di fare innovazione e crescere “armonizzando lo sviluppo del business con la responsabilità sociale.