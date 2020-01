Bolton tradisce Trump: «Condizionò gli aiuti all’Ucraina alle indagini contro Biden»

L'accusa di Bolton scuote però la difesa centrale avanzata da Trump: che il congelamento degli aiuti all’Ucraina, 391 milioni di dollari, non era legato a favori personali chiesti a Kiev in vista della propria campagna per una rielezione alle urne del novembre 2020. Era invece parte di un più generale riesame dei fondi americani legato a preoccupazioni generali di corruzione nel Paese. Le nuove rivelazioni sono affiorate per prime in un articolo del New York Times, che ha avuto accesso a una copia delle bozze del libro dell’ex consigliere. Bolton si era dimesso dalla sua posizione soltanto a settembre.

Nel libro sarebbero in realtà contenute decine di pagine potenzialmente problematiche per la Casa Bianca e dedicate alla vicenda dell’Ucrainagate, compresa la campagna condotta da esponenti vicini a Trump, e nota a esponenti del governo stesso quali il capo di gabinetto Mick Mulvaney, per screditare l’ambasciatore Usa a Kiev, Marie Yovanovitch, al fine di avanzare oscure agende politiche. Bolton indica anche di aver sottoposto obiezioni ufficiali alla politica-estera ombra condotta a Kiev in particolare dall’avvocato personale di Trump, Rudolph Giuliani.

Al Senato testimoni nel processo di impeachment possono essere chiamati con un voto a maggioranza semplice, mentre una condanna e rimozione del presidente richiede una maggioranza qualificata di due terzi. Bolton potrebbe così essere convocato se tutti i democratici e quattro repubblicani votano per ascoltarlo. E ha già indicato che, se chiamato, si presenterà all’appello.

