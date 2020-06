Bolton: Trump ha chiesto aiuto a Xi per farsi rieleggere a novembre L’ex consigliere per la sicurezza pubblica le sue memorie-shock. Il governo lo denuncia per fermarlo ma il libro è già in mano ai media di Marco Valsania

Parole come pietre. Sono quelle che scaglia John Bolton, l'ex consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, contro Donald Trump. Con il suo atteso libro dedicato ai 17 mesi passati quale stretto collaboratore del Presidente, fino allo scorso settembre quando se ne andò o fu cacciato a seconda delle versioni, Bolton si fa autore del primo j'accuse ad arrivare da un alto esponente dell'amministrazione americana.

E le rivelazioni scioccanti e controverse in “The Room Where It Happened” fioccano, prima di tutto sui rapporti con Pechino: Trump, nel racconto di Bolton, ha chiesto apertamente a Xi Jinping aiuto per farsi rieleggere nel novembre del 2020, supplicando il leader cinese di comprare grandi quantità di prodotti agricoli made in Usa che gli garantissero il voto dei “farmers”. Non basta: Trump ha interferito in inchieste penali federali contro aziende estere, comprese società cinesi, per concedere favori ai leader autoritari che ammira. Ha appoggiato campi di concentramento in Cina contro le minoranze musulmane. Sfoggiato ripetutamente grande ignoranza, anche nei confronti di paesi alleati. Dulcis in fundo, ha ricattato l'Ucraina a caccia di informazione dannose sui rivali politici come sostenuto durante il fallito processo di impeachment in Congresso voluto dai democratici.

In conclusione, attacca Bolton: “Fatico a identificare una decisione durante il mio periodo alla Casa Bianca che non sia stata guidata da calcoli per la sua rielezione”, da interessi personali che hanno la precedenza su quelli nazionali. Trump ha risposto che Bolton è un “bugiardo”, un “perdente” al quale lui aveva concesso una chance di riscatto nel suo governo.





Che le 577 pagine del libro siano potenzialmente esplosive – ben al di là dei suoi meriti letterari, assai discutibili secondo le prime recensioni - lo dimostra la dura battaglia tuttora in corso sulla sua pubblicazione. La sua uscita in libreria a pochi mesi dalle elezioni di novembre è prevista per martedì prossimo, 23 giugno, ed è già al primo posto nelle classiche sugli ordini di vendita online di Amazon. Ma il Dipartimento della Giustizia ha nei giorni scorsi presentato denuncia per violazione di contratto contro Bolton, che non avrebbe atteso il completamento dell'esame del contenuto da parte della Casa Bianca e avrebbe svelato materiale considerato confidenziale top secret. I proventi secondo l'amministrazione, dovrebbero essere sequestrati e consegnati al governo. Ieri sera ha poi chiesto un'immediata ingiunzione che ne fermi la pubblicazione e distribuzione da parte di Simon & Schuster, nonostante il volume abbia in realtà già raggiunto le librerie e ampi capitoli siano comparsi in queste ore sui principali mass media statunitense che ne avevano ricevuto copie in anticipo.