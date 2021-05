Bolzano e Trento le province più mother-friendly

1' di lettura

Le mamme con figli minorenni in Italia sono poco più di 6 milioni. Su 249 mila donne che nel corso del 2020 hanno perso il lavoro, ben 96 mila sono mamme con figli minori.Tra di loro, 4 su 5 hanno figli con meno di cinque anni: sono quelle mamme che a causa della necessità di seguire i bambini più piccoli, hanno dovuto rinunciare al lavoro o ne sono state espulse. È questo il quadro che emerge dal 6° Rapporto “Le Equilibriste: la maternità in Italia 2021” di Save the Children. Il rapporto include anche l'Indice delle Madri che identifica le regioni che si impegnano, di più o di meno, a sostenere la maternità in Italia. Le regioni più virtuose restano ancora una volta quelle del Nord: le Province Autonome di Bolzano e Trento seguite da Valle d'Aosta ed Emilia-Romagna. Fanalino di coda Campania, Calabria e Sicilia, precedute dalla Basilicata.

