Bolzano meta dei turisti in arrivo dalla Germania

Portare i tedeschi in Alto Adige per le loro vacanze non più a bordo delle quattro ruote, ma comodamente seduti in aereo. È uno degli obiettivi commerciali di Sky Alps, la compagnia che vola dall’aeroporto San Giacomo di Bolzano, fondata dall’imprenditore Josef Gostner. «Circa 2,2 milioni di tedeschi amano trascorrere le loro ferie sulle nostre montagne. Per questo abbiamo aumentato già da quest’inverno a tre volte a settimana la frequenza dei voli diretti per Bolzano alla Germania e precisamente dalle città di Düsseldorf, Amburgo e Berlino», annuncia Gostner. Generalmente i clienti tedeschi raggiungono le Dolomiti italiane, il Garda e gli altri luoghi di villeggiatura vicini al San Giacomo in auto. Ora c’è la possibilità di cambiare. La disponibilità delle tratte arriva dopo l’ampliamento della pista dello scalo alto atesino, i cui lavori sono stati ultimati a metà dicembre. Si è passati così da 1.294 metri a poco più di 1.400 disponibili per agevolare il decollo. Il volo inaugurale ha avuto come destinazione Bruxelles. I collegamenti settimanali con la capitale belga sono già attivi così come con le città tedesche, con Copenhagen, in Danimarca, e Rotterdam, nei Paesi Bassi. Mentre da maggio partiranno i voli con le destinazioni balneari. Da luglio si potrà raggiungere anche Londra Gatwich. Sky Alps ha iniziato a operare all’aeroporto di Bolzano nella scorsa primavera, chiudendo una prima stagione con buoni risultati: oltre 20mila passeggeri e 400 voli decollati dal capoluogo provinciale in estate. Le mete più ambite sono state Olbia e Ibiza, con quasi 800 passeggeri ogni weekend. Oltre a quelle già sulla lista la stagione scorsa, tra cui anche Cagliari e Lamezia Terme, quest’anno si aggiungono mete nuove: Brindisi, Brac in Croazia e Palma di Maiorca sempre nelle isole Baleari. Gostner è fiducioso che l’offerta per le destinazioni di mare sia ben coperta e incontri il favore della clientela. «Inoltre, il maggior numero di voli diretti in Germania farà bene al turismo altoatesino – afferma - infatti, andremo ad intercettare turisti alla ricerca di servizi di qualità, piaceri culinari e tanta natura, dato che vivono principalmente in centri urbani, con un adeguato potere di spesa». Reciprocamente gli abitanti del Trentino Alto Adige saranno agevolati nel raggiungere le città tedesche e ed europee collegate. Al momento nessuna tratta ha come meta le città italiane e non sarà riattivato a breve neppure il collegamento con Roma, che non aveva ottenuto molto successo nella stagione passata. Dallo scalo volano i modelli Dash 8-Q400, che grazie al loro sistema, rappresentano un grande passo avanti rispetto agli attuali jet di compagnie regionali che utilizzano velivoli a elica. I turboelica in dotazione trasportano fino a 78 passeggeri e sono estremamente performanti sulle brevi distanze: possono volare quasi alla stessa velocità degli aerei dotati di turbogetto, ma con minori emissioni di anidride carbonica.