Bolzano perde la riserva di efficacia

Solo il Por Fondo sociale della Provincia di Bolzano non ha centrato i target intermedi della programmazione 2014-2020 per ottenere la cosiddetta “riserva di performance”, pari al 6% delle risorse assegnate. Tutti gli altri hanno raggiunto l’obiettivo e potranno disporre di una quota di risorse che, in caso contrario, sarebbe stata redistribuita agli altri programmi. I dati, trasmessi a Bruxelles, devono essere approvati dalla Commissione europea subito dopo la pausa estiva. Bruxelles dovrà pronunciarsi anche sull’unico caso controverso, quello del Pon Scuola per il quale la Dg Regio ha respinto la richiesta di riduzione dei target che secondo l’Italia sono sovrastimati.