Bomba d’acqua sulla Sardegna, una vittima. Scuole chiuse a Cagliari

A Cagliari scuole chiuse

Per far fronte all'emergenza e consentire una verifica sugli edifici scolastici il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu ha emanato un'ordinanza in cui dispone, per lunedì la chiusura delle scuole. «Si invitano i cittadini a limitare al massimo gli spostamenti dalla propria abitazione in considerazione dello stato di diverse strade ancora allagate - si legge in una nota del Comune -. Le squadre della Protezione civile stanno provvedendo alle operazioni di deflusso delle acque e la polizia locale sta vigilando sulla sicurezza della circolazione stradale».

Stop a Monumenti aperti

In giornata stop anche all'iniziativa Monumenti aperti che prevede visite guidate ai monumenti e itinerari nella città. A comunicarlo gli organizzatori. «La decisione si è resa necessaria a causa delle forti piogge di questa mattina, che hanno provocato allagamenti anche in numerosi siti aperti per la manifestazione - spiegano in un messaggio social gli organizzatori dell’Associazione Imago Mundi Onlus -. Pensiamo sia un atto di responsabilità, per tutelare la sicurezza dei cittadini e dei ragazzi delle scuole impegnati nei siti».

L'allerta gialla diventa arancione

Intanto dalla protezione civile arriva la comunicazione sullo stato di allerta che da gialla passa arancione. Dalla protezione civile l'invito, in caso di fenomeni temporaleschi, « a restare nelle proprie abitazioni». Il consiglio, «in caso ci si trovasse nei seminterrati o piano terra di salire ai piani superiori». E poi il «divieto di attraversare torrenti in piena sia a piedi che con qualsiasi mezzo, di sostare in prossimità di ponti e argini di torrenti o fiumi e di attraversare sottopassi».