Bomba della seconda guerra mondiale a Francoforte: Bce evacuata domenica L’ordigno, del peso di 500 chili, è stato trovato nei giorni scorsi nei pressi della Banca centrale europea, in un grande cantiere. La bomba sarà rimossa o fatta brillare domenica 7 luglio: la Bce verrà evacuata entro le 8 del mattino di Isabella Bufacchi

2' di lettura

È stata ritrovata a Francoforte una bomba risalente alla seconda Guerra Mondiale del peso di 500 chili: più precisamente l’ordigno è stato trovato nei giorni scorsi nei pressi della Banca centrale europea, in un grande cantiere con lavori in corso all’incrocio tra Eytelweinstraße e Mayfarthstraße. Il 7 luglio la bomba verrà rimossa o fatta esplodere con detonazione controllata: «non sappiamo ancora cosa sarà fatto e quanto l’operazione durerà», hanno detto i poliziotti che sorvegliano l’area.

La Bce verrà evacuata domenica 7 luglio, entro le 8 del mattino: un portavoce ha assicurato che «la piena funzionalità della Banca sarà garantita e l’operatività prevista la domenica è assicurata perchè i dipendenti di turno lavoreranno in remoto».

Bombe ed evacuazioni: è routine a FFM

Non è naturalmente solo la Bce ad essere coinvolta in questa operazione di evacuazione: 16.500 abitanti in un’area di 1 chilometro quadrato dovranno lasciare i loro appartamenti e le loro abitazioni nel quartiere Ostend entro questa domenica entro le 8:00 del mattino. Anche gli ospedali e le case di cura nella zona dovranno essere evacuati e la Croce Ross darà assistenza ai disabili. Lo Zoo di Francoforte si trova in questa zona che sarà chiusa al traffico e che dovrà essere evacuata: ma è stato deciso di lasciare gli animali nei recinti e nelle gabbie dello zoo.