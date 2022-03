Bombardata centrale nucleare in Ucraina, crollano le Borse asiatiche

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Le forze russe stanno «colpendo Zaporizhazhia, la maggiore centrale nucleare in Europa. Ci sono già fiamme. Se dovesse esplodere, sarebbe 10 volte peggio di Chernobyl. La Russia deve immediatamente cessare il fuoco, consentire ai pompieri» di intervenire e «creare una zona di sicurezza». Lo ha twittato il ministro degli esteri ucraino Dmytro Kuleba.

Fortunatamente le attrezzature essenziali della grande centrale nucleare non sono state compromesse dall’incendio” e che il personale dell’impianto sta prendendo “misure” per la sua messa in sicurezza: è quanto ha dichiarato l’Aiea, l’Agenzia Onu per l’energia atomica in un comunicato su Twitter.

Gli stessi mercati hanno però reagito pesantemente alla notizia. La Borsa di Tokyo che, fino alla diffusione delle prime informazioni (non è chiaro, al momento, se ci sia un reale pericolo di esplosione dell’impianto), era poco sopra la parità è crollata. In pochi minuti è scesa, facendo segnare un rosso fino a quasi il 3% per poi riprendersi un po’. In calo anche il listino della Corea del Sud e quello australiano.

Stessa dinamica per i future sull’S&P 500: da leggermente in positivo il derivato è passato in territorio negativo. Balzo verso l’alto invece, nella tradizionale reazione di “risk off”, per la quotazione dell’oro