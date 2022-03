Ucraina, ultime notizie. Navi russe sparano su Odessa

10:18 Ft, Ue al lavoro su piani anti incidente nucleare

Bruxelles sta accelerando i piani per migliorare la risposta sanitaria dell’Ue in caso di incidente nucleare in seguito all’invasione dell’Ucraina da parte di Mosca. A rivelarlo è il Financial Times. Secondo il quotidiano britannico la Commissione europea “sta cercando di incoraggiare i membri dell’Ue ad accumulare pillole di iodio, tute protettive e altri medicinali”. Secondo le fonti del Financial Times a Bruxelles starebbero anche lavorando a diversi modi per affrontare possibili attacchi chimici e biologici “dopo l’allarme lanciato dagli Stati Uniti sul possibile utilizzo da parte della Russia di tali armi”. Secondo l’articolo Bruxelles si sarebbe mossa in anticipo per evitare la mancanza di forniture di dispositivi di protezione individuale, come durante la pandemia. Dopo che le farmacie di alcuni Paesi come il Belgio, la Bulgaria e la Repubblica Ceca hanno esaurito le pillole di iodio dal Parlamento europeo è arrivata infatti la richiesta che Hera, l’Autorità per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie, si prepari “a stare al passo con gli sviluppi in Ucraina”. “Abbiamo una minaccia nucleare da un pazzo al Cremlino, serve una scorta europea e un sistema di allerta e monitoraggio. Dobbiamo fare simulazioni per essere pronti”, ha commentato al Financial Times, Véronique Trillet-Lenoir, eurodeputata francese di Renew Europe.

