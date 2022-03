Bombe su Kiev, la guerra Russia-Ucraina si sposta a Ovest

2' di lettura

Un’altra notte di bombardamenti in Ucraina, con la guerra giunta al diciassettesimo giorno e l’offensiva russa che si sposta sempre più verso Ovest, quasi ai confini con l’area Nato. A Leopoli l’allarme aereo è durato per due ore questa mattina, tra le 5.30 e le 7.35 circa: è la prima volta dall’inizio della guerra che le sirene a Leopoli suonano così a lungo. Allarmi anche in altre città, come Cherasky e Kharkiv, dove i cadaveri di cinque persone, tra cui due bambini, sono stati recuperati dai soccorritori tra le macerie di un edificio residenziale nel villaggio ucraino di Slobozhanske. Lo riferisce il Guardian.

L’avanzata delle truppe russe

Ma è soprattutto attorno a Kiev che si stringe il cerchio dell’offensiva russa: alcuni sobborghi sono stati bombardati e i blindati avanzano. A Bucha, sobborgo a nordest di Kiev, si scavano fosse comuni. Le forze russe sono in avvicinamento alla capitale grazie anche all’uso di artiglieria pesante: il convoglio di carri armati russi a nord della capitale è ora a 25 km dal centro di Kiev, afferma il Ministero della Difesa britannico nell’ultimo aggiornamento del servizio di intelligence su Twitter. I blindati «si sono sparsi» nei dintorni e questo «potrebbe significare il tentativo russo di accerchiare la città». Ma «potrebbe anche essere - prosegue il report - un tentativo di ridurre la vulnerabilità di fronte ai contrattacchi ucraini, che hanno provocato numerose perdite nelle forze russe».

Intanto a Mariupol, affacciata sul Mar nero e circondata dalle truppe russe sugli altri lati, sottoposta a continui bombardamenti, la situazione viene definita quasi disperata: da molti giorni sono interrotte le forniture elettriche e di gas, le comunicazioni e i rifornimenti. Oltre 1.200 corpi rimossi dalle strade, si scavano fosse comuni.

Le autorità ucraine accusano la Russia di aver danneggiato anche un ospedale per la cura di malati di cancro e alcuni edifici residenziali a Mykolaiv con raid condotti con artiglieria pesante.

Le contromisure dell’Occidente

Dagli Stati Uniti si inaspriscono le sanzioni verso gli oligarchi russi, la cui lista si allunga: il Dipartimento di Stato annuncia ulteriori misure contro i membri del consiglio di amministrazione di Novikombank e ABR Management. Gli investimenti in hedge fund americani di Roman Abramovich sono stati congelati, secondo quanto riporta il Wall Street Journal.