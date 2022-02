Bombe a Kiev, respinto assalto russo. Mosca: Ucraina non negozia, riprendiamo l’avanzata

A Kiev presa d’assalto la stazione dei treni per fuggire

In un messaggio su Telegram, il primo cittadino aggiunge che il provvedimento resterà in vigore fino alla mattina del 28 febbraio. «Tutti i civili che saranno trovati in strada - conclude - saranno considerati membri del gruppo di sabotaggio del nemico». Nel corso della giornata la città appare semideserta con la stazione di Kiev presa d’assalto di chi ha deciso di fuggire. I treni sono infatti gratuiti, basta aspettare (il servizio è limitato) e salire a bordo. Naturalmente i convogli sono stracolmi. Anche perché c’è chi non ha neppure una direzione prestabilita: corre in stazione e sale sul primo treno in partenza da Kiev.

Slovacchia, emergenza profughi, 10mila in 24 ore

Proprio a causa dell’afflusso di profughi la Slovacchia ha dichiarato di essere in una “situazione straordinaria”, regime in vigore a partire da mezzogiorno. La decisione è stata presa oggi 26 febbraio dal governo del premier Eduard Heger in una riunione straordinaria. Secondo il ministero dell’Interno slovacco, nelle ultime 24 ore sono arrivate in Slovacchia oltre 10.000 persone dall’Ucraina. “Prima dell’attacco russo erano circa 1.500 gli arrivi quotidiani. Ora c’è un’attesa da otto a dieci ore ai valichi di frontiera”, ha comunicato il ministero.

A Przemysl, Polonia, dove arrivano i profughi ucraini

Zelensky, Turchia chiude accesso Mar Nero a navi da guerra russe. Mosca: «Nessuna notifica ufficiale»

Mentre il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu ha chiesto alla Russia di fermare le operazioni militari in Ucraina durante una telefonata con l’omologo russo Serghei Lavrov, il presidente ucraino Zelensky ringrazia “l’amico” Recep Tayyip Erdogan dopo la richiesta di Kiev ad Ankara, accolta secondo il presidente ucraino, di vietare l’ingresso di navi da guerra russe nel mar Nero attraverso il Bosforo e lo stretto dei Dardanelli. «Ho ringraziato il mio amico, il presidente della Turchia Erdogan e il popolo della Turchia per il loro forte sostegno», ha twittato il presidente ucraino. Pronta la replica di Mosca. La Russia «non ha ricevuto alcuna notifica ufficiale» dalla Turchia sulla chiusura alle sue navi da guerra degli stretti del Bosforo e dei Dardanelli, attraverso cui si accede al mar Nero dal Mediterraneo. Lo ha dichiarato l’ambasciata di Mosca ad Ankara a Interfax.

Il bilancio



«Un nuovo giorno in prima linea diplomatica è iniziato con una conversazione con Emmanuel Macron. Armi ed equipaggiamenti da parte dei nostri partner stanno arrivando in Ucraina. La coalizione contro la guerra sta funzionando», ha affermato questa mattina in un tweet il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Oltre 3.500 soldati russi, coinvolti nell’invasione dell’Ucraina, sarebbero stati uccisi, altri 200 fatti prigionieri. A riferire il bilancio sono i militari ucraini, sulla loro pagina Facebook. La Russia, si legge ancora, ha perso 14 velivoli, 8 elicotteri, 102 tank.