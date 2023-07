Bombe su Odessa, colpita cattedrale ortodossa. Morto milionario russo legato ai servizi. Lukashenko a San Pietroburgo

9:12 Oggi l’incontro Lukashenko-Putin

Il presidente russo Vladimir Putin e il leader bielorusso Alexander Lukashenko si incontreranno domenica, ha detto il Cremlino, due giorni dopo che Mosca aveva avvertito che qualsiasi aggressione contro il suo vicino e alleato più fedele sarebbe stata considerata un attacco alla Russia.

Dopo che la Polonia ha deciso all’inizio di questa settimana di spostare le unità militari più vicino al suo confine con la Bielorussia, in risposta all’arrivo in Bielorussia delle forze del gruppo russo Wagner, Putin ha detto che Mosca userà tutti i mezzi a sua disposizione per reagire a qualsiasi ostilità nei confronti di Minsk.

Il Cremlino ha detto che Lukashenko sta effettuando una visita di lavoro in Russia e parlerà con Putin dell’ulteriore sviluppo del “partenariato strategico” dei paesi.

Pur non inviando le proprie truppe in Ucraina, Lukashenko ha permesso a Mosca di utilizzare il territorio bielorusso per lanciare la sua invasione su vasta scala dell’Ucraina nel febbraio 2022 e da allora ha incontrato frequentemente Putin.

Da allora i due paesi hanno tenuto molteplici esercitazioni militari congiunte e a giugno Lukashenko ha permesso che il suo paese fosse utilizzato come base per le armi nucleari russe, una mossa ampiamente condannata dall’Occidente.

La percezione che Lukashenko, un paria per l’Occidente, dipenda da Putin per la sua sopravvivenza, aveva alimentato i timori a Kiev che Putin avrebbe fatto pressioni su di lui per unirsi a una nuova offensiva di terra e aprire un nuovo fronte nella vacillante invasione russa dell’Ucraina.

Giovedì, il ministero della Difesa bielorusso ha dichiarato che i mercenari del gruppo Wagner hanno iniziato ad addestrare le forze speciali bielorusse a un raggio militare a poche miglia dal confine con la Polonia, membro della Nato.

Il capo di Wagner, Yevgeny Prigozhin, è stato mostrato mercoledì in un video che accoglieva i suoi combattenti in Bielorussia, dicendo loro che per ora non avrebbero più preso parte alla guerra in Ucraina, ma ordinando loro di raccogliere le forze per le operazioni di Wagner in Africa mentre addestravano l’esercito bielorusso.