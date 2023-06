Bombe russe sul Kherson: feriti 5 civili, inclusi 2 bambini. Zelensky, pronti per la controffensiva

9:58 Nato: Zelensky, alcuni Paesi non vogliono Ucraina perché temono Russia

“Credo che ci siano dei Paesi nella Nato che hanno talmente paura della Russia da non volere l’Ucraina nell’alleanza. Se non saremo riconosciuti o se non ci saranno segnali al vertice di Vilnius, non penso abbia senso per l’Ucraina partecipare al summit”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un’intervista al Wall Street Journal. “Non vogliamo diventare membri della Nato durante la guerra. Ora è tardi. Saremmo dovuti diventare parte dell’alleanza 15 anni fa. Siamo consapevoli che non faremo parte della Nato o di altre alleanze di sicurezza durante questa guerra”, ha spiegato ancora Zelensky. “Ma quante vite ucraine deve costare la frase: l’Ucraina farà parte della Nato dopo la guerra, quando sarà sicuro? Onestamente non so se sentirò pronunciare questa frase”, ha aggiunto il presidente ucraino.