Bombe russe sui sobborghi di Kiev. Usa: Mosca viola principi di sicurezza nucleare

10:05 Kiev, corridoi umanitari da diverse città per consentire uscita civili

Sarebbero più di una decina i corridoi umanitari in programma per oggi per l’evacuazione dalle città ucraine dei civili in quello che è di fatto il 17esimo giorno di guerra dall’invasione russa. Un convoglio di mezzi con generi alimentari e bus è partito da Zaporizhzhia per la città assediata di Mariupol, secondo le informazioni diffuse dalla vice premier Iryna Vereshchuk. E’ il quinto tentativo di raggiungere la città. Stando alla Vereshchuk ci sarebbero corridoi umanitari anche per località a nordovest di Kiev, comprese Hostomel, Makariv e Borodjanka. E ci sarebbero anche nuovi tentativi di far uscire i civili da aree nel nordest del Paese, compresa Sumy.