Bomberg contro il passato che lo ispirava

“The Mud Bath” del 1914, una “danza della morte” che è ora considerato il suo capolavoro, era troppo all'avanguardia per l'epoca, ma Cork vi vede l'influenza della “Deposizione” di Michelangelo nella composizione e nella forte energia repressa che esprime.

“Osservando i disegni preparatori di Bomberg si vede la parte figurativa che poi nei quadri che sembrano del tutto astratti non si riesce a individuare”, spiega Cork.



Bomberg restò un artista incompreso e sfortunato. Figlio di ebrei polacchi immigrati, visse in povertà nell'East End londinese ma il suo talento fu riconosciuto da maestri come Walter Sickert e John Singer Sargent, che furono suoi insegnanti. Il giovane ribelle fu poi espulso dalla Slade School of Art nel 1913 perché troppo radicale.



La mostra londinese del 1914 avrebbe potuto e dovuto essere l'inizio di una traiettoria ascendente, ma l'avvento della prima guerra mondiale congelò la sua carriera di artista. Le sue terribili esperienze nelle trincee, dove perse un fratello e molti amici, lo cambiarono per sempre. Ebbe un esaurimento nervoso e si sparò su un piede per non dover tornare in prima linea. Dopo la guerra visse una vita itinerante e non trovò mai il successo.



La mostra ha un duplice valore: riportare sotto i riflettori l'opera originale e piena di energia di Bomberg e far riflettere su come un artista possa essere arricchito dall'esempio del passato, imparando le regole della composizione, della struttura, della disciplina e dell'equilibrio, senza imitare i grandi maestri ma trovando una propria voce unica.



Young Bomberg and The Old Masters, The National Gallery, Londra, fino al 1 marzo 2020