Bonaccia sulle Borse,il focus resta sulle banche centrali

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bonaccia sulle Borse europee, divise tra i segnali di rallentamento dell'inflazione negli Stati Uniti e le dichiarazioni degli esponenti di vertice della Federal Reserve, che sembrano ritenere necessari nuovi rialzi dei tassi di interesse. L'attenzione degli investitori resta così rivolta al difficile equilibrio tra stretta di politica monetaria e tenuta dell'economia: l'ultima indicazione di rallentamento arriva dal Regno Unito, dove nel secondo trimestre dell'anno il Pil è sceso dello 0,1% su base congiunturale. A Piazza Affari il FTSE MIB è in lieve rialzo.Tra i titoli milanesi a maggiore capitalizzazione, gli acquisti premiano Banco Bpm, Nexi, Telecom Italia ed Eni, mentre perdono quota Amplifon, Diasorin e Stmicroelectronics.

Dollaro in risalita, scende il petrolio

Sul mercato valutario, l'euro vale 1,0309 dollari da 1,0327 ieri in chiusura. La moneta unica è indicata anche a 137,49 yen (da 137,11), mentre il rapporto dollaro/yen e' a 133,36 (132,75). In lieve calo i prezzi del petrolio: il Brent ottobre cede lo 0,35% a 99,25 dollari al barile, il Wti settembre lo 0,49% a 93,88 dollari. Fermo il prezzo del gas naturale sulla piattaforma Ttf di Amsterda: il contratto settembre è invariato a 208 euro per megawattora.

Tokyo in deciso rialzo dopo lo stop per festività

Chiusura in netto rialzo, intanto, per la Borsa di Tokyo, giovedì chiusa per festività. Il listino giapponese ha beneficiato dell'ottimismo degli operatori per un una rallentamento della

stretta monetaria negli Usa dopo gli ultimi dati sull'inflazione che evidenziano un rallentamento della corsa dei prezzi al consumo. A fine seduta l'indice Nikkei ha

guadagnato il 2,62% chiudendo a 28.546,98 punti, ai massimi degli ultimi 7 mesi. Bene anche il più ampio indice Topix che ha terminato la seduta con un guadagno del 2,04% a

1.973,18 punti.