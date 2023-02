Bonaccini: il lavoro precario sia più costoso di quello stabile. Schlein: stop ai contratti a termine

Ascolta la versione audio dell'articolo

È il primo e l’unico confronto pubblico tra Stefano Bonaccini e Elly Schlein quello andato in onda in serata su SkyTg24. I due contendenti alla segreteria del Pd hanno superato il primo turno del voto degli iscritti che ha coinvolto 150 mila persone e ora attendono le primarie di domenica prossima ai gazebo.

Bonaccini: spero più di un milione ai gazebo

«Credo di avere accumulato l’esperienza giusta» con la guida a livello territoriale del Pd «vincendo ogni volta e tenendo sempre unito il partito, di aver fatto esperienze amministrative e credo di poter garantire l’unità del partito così necessaria dopo le risse che hanno segnato» il partito in questi anni. Lo ha detto Stefano Bonaccini durante il duello tv su SkyTg24-il Confronto con Elly Schlein e parlando della sua candidatura. Credo, ha aggiunto, di «avere un programma per l’Italia per poter tra qualche anno portare la sinistra al governo del Paese, serve un nuovo gruppo dirigente dopo le sconfitte di questi anni», ha proseguito invitando a «partire dai territori» con un Pd «perno dell’alleanza». «Siamo gli unici - ha aggiunto parlando del voto nei gazebo - che chiamano tanta gente, spero più di un milione»

Schlein: ridiamo casa a chi si è sentito orfano e non ci ha votato

«Questo è il tempo dell’umiltà, dell’ascolto. Il problema di questi anni è che si è persa un’identità chiara, che la gente si aspetta da noi. Abbiamo sfide cruciali nel futuro dalla lotta alla diseguaglianza a quella contro la precarietà. Il Pd non è stato all’altezza delle aspettative di chi ha smesso di votarlo. Proviamo a ricostruire quel filo e a ridare casa a chi si è sentito orfano» ha detto Elly Schlein a Il Confronto su SkyTg24 aggiungendo di sperare che ai gazebo domenica prossima si confermi la partecipazione sopra il milione.

Schlein: stop contratti a termine. Bonaccini: abbattere cuneo fiscale

Le differenze sono emerse soprattutto sui temi del lavoro. Per Bonaccini il precariato va contrastato abbattendo il cuneo fiscale e rendendo così il lavoro stabile più conveniente per le imprese, per Schlein i contratti a termine vanno limitati per legge.

«Vorrei che lavoro e povero non stiano più nella stessa frase» ha detto Schlein, parlando dei temi del lavoro. Schlein punta il dito contro il governo che «non parla mai di precarietà» e riconosce che il Pd «ha sbagliato con il Jobs act». «Diciamo basta ai contratti a termine e vogliamo fissare un salario minimo» incalza Schlein che ricorda come in questa settimana «sia morto un altro rider». Bonaccini rimarca che l’Italia è un «Paese in cui la povertà comincia ad essere ereditaria e la ricchezza un fatto ereditario». E il suo appello è a «tassare le multinazionali» laddove producono. Quindi auspica che ci siano «politiche industriali e infrastrutturali» serie e che abbattendo il cuneo fiscale e rendendo così il lavoro stabile più conveniente per le imprese, per Schlein i contratti a termine vanno limitati per legge