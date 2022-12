Bonaccini-Schlein, la sfida identitaria che rischia di far esplodere il Pd

L’affondo contro Matteo Renzi: scelte scellerate



Va in questa direzione anche l’affondo contro Matteo Renzi, che nel giorno in cui l’assemblea di Italia Viva dà il via libera alla federazione con la calendiana Azione ricorda che fu lui, da segretario del Pd, a candidarla alle elezioni europee del 2014 e quindi «senza di me Schlein non sarebbe nessuno». «Io sono stata eletta a Strasburgo grazie alle 53mila preferenze prese in una campagna porta a porta - ribatte Schlein -. Invece a Renzi va dato il merito di aver spinto me e tanti fuori dal Pd con una gestione arrogante, incapace di fare sintesi delle diversità». E ancora: «Dopo aver umiliato chiunque avesse un’idea diversa, con le sue scelte scellerate ha lasciato un campo di macerie... non ci faremo dire da chi sta filtrando con la destra cosa dobbiamo fare per ricostruire la sinistra».

No al Jobs act, sì al reddito di cittadinanza: la visione di Schlein



Ed è così che la renziana riforma del lavoro, il Jobs act, diventa nella sala del Monk il simbolo di tutti i mali, da abbattere. Ed è così che risuonano forti le parole d’ordine della sinistra: dalla necessità di una maggiore redistribuzione (la parola patrimoniale non è pronunciata ma è nell’aria) alla difesa del reddito di cittadinanza con una chiara strizzata d’occhio al M5s, alleato di ieri e soprattutto di domani («ha impedito un milione di poveri»); dalla messa in stato d’accusa del «modello neoliberista che si nutre di diseguaglianze ed è inadeguato al pianeta» alle tre sfide su «diseguaglianze, clima e precarietà».

Crescita e merito: le parole recuperate da Bonaccini

Le parole che mancano nella visione schleiniana sono crescita e merito, ben presenti invece nel discorso della scesa in campo di Bonaccini del 20 novembre scorso. Il governatore dell’Emilia Romagna ricorda che il Pd deve essere il partito della crescita perché senza ricchezza non può esserci redistribuzione e che la parola merito è di sinistra perché è il principale ascensore sociale a disposizione dei non abbienti. Bonaccini immagina un partito «dei lavori» invece che «del lavoro», perché non ci sono solo i dipendenti e gli operai: ci sono i giovani precari a cui bisogna dare una risposta, certo, ma ci sono anche milioni di autonomi e partite Iva che «non possiamo lasciare alla destra». Chiaro che il Pd che ha in mente Schlein («serve un nuovo partito», dice non a caso chi a quel partito non si è ancora iscritta) è un partito fortemente identitario che si rivolge tutto a sinistra mentre quello che immagina Bonaccini è ancora il partito veltroniano a vocazione maggioritaria, ossia il partito che ha l’ambizione di parlare a tutto il Paese e a tutti i ceti sociali e non solo a una sua parte.

Il rischio scissione: chi perderà la partita scapperà con la palla?



Se dovesse vincere Schlein i riformisti di provenienza cattolica e liberal-democratica si sentirebbero ancora rappresentati? E la sinistra che bussa con forza alle porte del Pd - oltre a quella interna, la stessa Schlein e i bersaniani di Articolo 1 in procinto di reintrare nel partito con il loro leader Roberto Speranza - si sentirebbe a casa se dovesse invece vincere Bonaccini? In molti sono convinti che comunque andrà a finire il congresso dem una nuova scissione, dopo quella di Bersani nel 2017 e di Renzi nel 2019, sarà da mettere in conto.

L’ombra di Renzi sul congresso dem



Certo non è un caso che il filo rosso della discussione congressuale porti sempre il nome di Renzi, così duramente attaccato da Schein nel suo discorso e usato dai detrattori di Bonaccini ora in tandem con Nardella al grido di “siete renziani” o “siete il cavallo diTroia che riporterà Renzi nel Pd”. Renzi è infatti il leader che ha più teso la corda del Pd dalla parte del riformismo di governo fino a spezzarla a sinistra. E ora, paradossalmente, potrebbe beneficiare degli effetti della corda tesa dall’altra parte fino a spezzarsi dal lato del riformismo. Perché è chiaro che se l’ex premier è idealmente più vicino a Bonaccini e Nardella, suoi ex bracci destro e sinistro ai tempi della scalata al Nazareno e della sfida del governo, spera in cuor suo che vinca proprio Schlein per le “praterie” che si aprirebbero davanti alla nuova formazione politica - la «casa dei riformisti», appunto - che sta costruendo con Carlo Calenda.