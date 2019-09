Bonazzi: «Ecco come il nostro Econyl è diventato il nuovo protagonista della moda»

Il progetto Re-nylon di Prada

Ci può raccontare come Econyl è diventato un filato così di successo?

«Lo abbiamo lanciato nel 2011, e il primo settore a recepirlo è stato quello della produzione di moquette, poiché le aziende del settore erano già molto attente alla sostenibilità. Il rapporto con la moda è iniziato dopo. Il primo campione lo abbiamo fornito a un piccolo marchio che si chiama Outerknown, fondato dal campione di surf Kelly Slater. Cercava materiali sostenibili per lanciare una collezione di beachwear e si è rivolto al gruppo al quale il marchio faceva capo, Kering. Kering ci conosceva e gli ha indicato noi. Slater è allora venuto in azienda, si è appassionato della nostra storia, anche per via del legame con il mare di Econyl, e ci ha dato un grande mano a farci conoscere. Da allora ad oggi abbiamo circa mille contatti attivi nella moda e altrettante aziende con cui ci stiamo confrontando per eventuali collaborazioni».

La capsule collection di Burberry in Econyl

Con la quantità di richieste che ricevete, fate una selezione, magari rifiutando delle collaborazioni?

«Certo, facciamo una selezione, che non avviene però in base alla dimensione del nostro interlocutore: che si tratti di un marchio piccolo o grande, quello che ci deve convincere è il suo progetto, dobbiamo capire se è davvero sostenibile. Se non lo è, per esempio se secondo noi rilascia microplastiche nell'ambiente, diciamo di no».

Il 2019 è stato un anno di esordi e collaborazioni importanti, dal primo “green carpet” al Festival di Cannes ai progetti con Prada e Burberry.

«Della collaborazione con Prada andiamo molto fieri, anche perché

è stato Prada a portare proprio il nylon nell'alta moda. Stella McCartney ha dichiarato che nel giro di poche collezioni anche lei userà solo Econyl. E anche quella di Burberry è stata una bella capsule collection. Ma è il progetto di Napapijri che trovo davvero innovativo, perché è un esempio di “to begin with the end in mind”, cioè iniziare avendo già in mente la fine. C'è stato uno sforzo enorme di progettazione, soprattutto per un prodotto che ha un ciclo di vita breve, non è destinato a durare nel tempo come invece un prodotto di Prada che probabilmente arriverà anche nel mercato del second hand. In ogni caso per i prossimi mesi stiamo lavorando ad altre, importanti collaborazioni che sveleremo più avanti».

Il tappeto realizzato per l’evento di Chopard al Festival di Cannes 2019

Nel primo semestre 2019 Aquafil ha registrato un calo dell'1.7% del fatturato, ma Econyl ha continuato a crescere, del 4,5%. Quanto pesa oggi nel vostro bilancio?

«Oggi circa il 38% del nostro fatturato viene da Econyl, e grazie a nuovi investimenti pensiamo di crescere ancora molto rapidamente. Stiamo molto attenti ad accettare progetti anche in funzione della nostra capacità produttiva, perché non vogliamo creare problemi di fornitura ai nostri clienti. Nello stesso tempo, abbiamo in cantiere due nuovi progetti che riguardano il design e l'occhialeria, vogliamo iniziare a lavorare anche in questi campi».

Visto il successo nella moda di Econyl, potreste lanciare un vero e proprio marchio, oppure aprire dei negozi con i prodotti in Econyl?

«In realtà abbiamo già una sorta di e-store: nel nostro sito ci sono i link ai nostri clienti che producono con Econyl, dunque 20-30 marchi fra costumi da bagno, abbigliamento sportivo e moquette. Il commercio digitale è più facile da sviluppare di una rete distributiva tradizionale. Certo, il progetto con Napapijri, che comprende anche un servizio di raccolta e stoccaggio, può preludere a una rete da costruire anche con altri marchi. Comunque, per quanto riguarda la moda certamente non faremo mai un nostro marchio, mentre mi piacerebbe trovare una collaborazione nel mondo dell'arredo e del design, per realizzare magri arredi da giardino con elementi di nylon riparabili e che a fine vita ci possono essere restituiti per essere trasformati in nuovo filato».