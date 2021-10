Bond, come si guadagna con inflazione (e tassi) in rialzo

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’inflazione arrembante, le Banche centrali che si apprestano a togliere il piede dall’acceleratore dello stimolo monetario, la curva dei rendimenti obbligazionari «appiattita». Non sembra certo il momento più indicato per investire sul reddito fisso, eppure gli specialisti non perdono la calma, non soltanto perché quel mestiere comunque lo devono fare, e meditano le contromosse. «Abbiamo a disposizione tutti gli strumenti per gestire i portafogli obbligazionari e dare valore agli investitori anche nei periodi in cui assistiamo a un aumento dei tassi di interesse generalizzato come questo», spiega Guillaume Rigeade, che illustra a Il Sole 24 Ore i metodi utilizzati dal Carmignac Portfolio Flexible Bond che ha in gestione.

Quali strategie adottate?

Il primo passo è gestire attivamente la duration, cioè la durata finanziaria dei titoli in cui investiamo. L’abbiamo in generale ridotta per l’intero portafoglio ed è addirittura negativa per i titoli di Stato Usa.

Che significa?

È l’equivalente di vendere allo scoperto un titolo azionario e permette di trarre beneficio nel momento in cui il rendimento di un bond sta salendo e il suo prezzo, di conseguenza, scende. Trasformiamo insomma un rischio in opportunità e per far questo utilizziamo strumenti derivati.