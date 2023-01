Bond Eni al via da lunedì: punta oltre al miliardo offerto

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un’obbligazione a tasso fisso (che non sarà inferiore al 4,3%), di durata quinquennale, con un rendimento sostanzialmente allineato a quello dei titoli di Stato e senza costi una tantum di ingresso e di uscita né commissioni. Sono le caratteristiche principali della nuova obbligazione Eni destinata al pubblico in Italia che sarà offerta sul mercato a partire da lunedì (con chiusura del percorso fissata per 3 febbraio), per un ammontare complessivo pari a un miliardo (incrementabile fino a 2 miliardi...