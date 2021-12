«Bond Food» Unicredit allo sviluppo sostenibile di 11 imprese del Sud

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sono 11 le imprese agroalimentari del Sud che hanno finanziato i loro piani di sviluppo con il “Bond Food Mezzogiorno”, lanciato da UniCredit e SACE per supportare gli investimenti di medio e lungo termine in sostenibilità ed internazionalizzazione nell’agrifood. Per fine anno potrebbero esserci altre tre emissioni.

Dal lancio del programma, cioè da ottobre scorso, le risorse complessive raccolte hanno raggiunto i 33,3 milioni coinvolgendo, sinora, 11 aziende che hanno emesso minibond a tasso variabile, con durata di 7 anni, sottoscritti da UniCredit. Si tratta di Caffè Moak, Cantine Ermes, Gustibus Alimentari, Pastificio Di Martino, Agricola Garofalo e La Rosina che hanno beneficiato anche della garanzia SACE. A queste si aggiungono Caseificio Palazzo, Gruppo Leone (Mangimi Leone, Almeda e Leone Group) e Bibite Polara. Altre 3 imprese emetteranno minibond entro l’anno.

Tra quelli emessi, il minibond di importo maggiore, pari a 12 milioni, è quello del pastificio Di Martino, attivo dal 1912, che produce pasta di Gragnano IGP. Con il minibond con garanzia SACE, l’azienda di Gragnano – 7 stabilimenti produttivi, 4 in Campania e 3 nel nord Italia, export nei paesi scandinavi, Inghilterra, Germania, Usa, Australia e Sud Africa, fatturato 2020 a 142 milioni e 386 dipendenti –si è impegnata a ridurre, entro dicembre 2023, i consumi energetici e di combustibili di almeno il 12%, tra interventi di efficientamento ed autogenerazione di energia. Le risorse saranno utilizzate anche per rafforzare l'offerta di prodotti bio, con 10 nuove referenze, e sostenere altri investimenti, oltre quelli per 15 milioni previsti per alcuni interventi di ristrutturazione industriale.

«Puntiamo molto sullo sviluppo del brand -spiega Giuseppe Di Martino, presidente e ceo del gruppo – . Abbiamo appena aperto un ristorante-bar a New York e altri ne apriremo nel mondo. Nei prossimi 2-3 anni prevediamo di crescere sino a 250 milioni di fatturato».

E’ garantito da SACE anche il minibond, da 3 milioni, emesso dalla Società Agricola Garofalo, capofila della filiera agricola-bufalina (15.000 i capi allevati) del gruppo Fattorie Garofalo, storica realtà campana da oltre 60 anni leader in Italia nella produzione e nell'export della mozzarella di bufala Dop nel mondo. L'azienda si è impegnata a favorire l'approvvigionamento del 100% di energia elettrica solo da fonti rinnovabili, anche attraverso il revamping degli impianti fotovoltaici esistenti sulle stalle delle fattorie di Francolise (Ce) e nella “Apulia” di Cerignola-Zapponeta (Fg) rilevata dal gruppo Amadori. Con un fatturato stimato in proiezione, nel 2021, a 120 milioni, in aumento del 9% sul 2020, il gruppo ha nel fotovoltaico una potenza installata di 3.337 kw in tutti i suoi siti (compreso Casale del Re). Insieme agli investimenti in energia circolare, il gruppo Garofalo ha programmi di sviluppo di medio termine in tutta la filiera. «Contiamo – anticipa Raffaele Garofalo, terza generazione alla guida del gruppo– di migliorare e rafforzare gli impianti di trasformazione della materia prima, puntando anche sulla robotica per l’automazione dei magazzini. Per gli allevamenti investiremo ancora sulla produzione di energia da biomasse, sul benessere animale e sul miglioramento genetico. E rafforzeremo il retail».