Bond ibridi, ecco perché Vontobel continuerà a investire in AT1

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

«Puntiamo sui bond europei high yield, un comparto cresciuto in modo consistente negli ultimi 20 anni e che oggi vale 430 miliardi di euro, con un profilo molto diversificato sia in termini di settori sia di emittenti». Stella Ma, lead portfolio manager, global high yield della società svizzera di asset management Vontobel era in Italia pochi giorni prima lo scoppio della crisi della Silicon Valley Bank poi sfociata nel merger tra Ubs e Credit Suisse. Nonostante lo scossone dei mercati, non ha cambiato...