Bond, l’inflazione morde anche i costi dei dati di mercato: +50% in 5 anni

L’inflazione? Si avverte anche sui mercati finanziari: non soltanto sulle attività che vi sono quotate, i cui prezzi sono secondo molti ormai poco sostenibili, ma anche sui costi che si pagano per un loro corretto ed efficiente funzionamento. Ed è un problema, non tanto (o almeno non direttamente) per i clienti finali dell’industria, quanto per chi sta dall’altra parte della barriera e i prodotti deve prima crearli, poi gestirli e infine eventualmente venderli: coloro che in gergo vengono definiti...