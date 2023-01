Bond, Mendivil (Arcano): «High yield? Mai due anni negativi. Italia interessante»

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

«Due anni consecutivi di ribasso per gli high yield sono un evento molto raro, che non si è mai verificato negli ultimi 20 anni, quando anzi i periodi negativi come il 2022 sono stati sempre seguiti da rendimenti a due cifre per questo particolare segmento del mercato del credito, negli Stati Uniti come in Europa». Con l’aumento dei tassi e le valutazioni tornate sulla terra in un anno davvero terribile sono molti gli investitori che guardano con crescente interesse ai bond ad alto rendimento, quelli...