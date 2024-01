Bond, il mercato resiste ai super-tassi. Nel 2023 emissioni a 6.500 miliardi

Il quadro regionale non sembra essere particolarmente cambiato: il continente americano resta sempre l’area più attiva con volumi per 2.500 miliardi, in discesa però per il terzo anno consecutivo (come l’Asia, -12%) e a poco più della metà dei livelli record del 2020. Sotto questo aspetto è andata relativamente meglio all’Europa, che si è avvicinata a 2.260 miliardi, crescendo nel 2023 addirittura dell’11% rispetto all’anno precedente.

La situazione in Italia

Ed è in un contesto simile che si inserisce il nostro Paese dove (settore pubblico a parte) si è tornati molto vicini ai livelli raggiunti dopo la pandemia. I dati appositamente selezionati da Dealogic per Il Sole 24 Ore parlano per il 2023 di un ammontare complessivo emesso dalle società italiane di poco inferiore ai 65 miliardi di euro, che ha cancellato il difficile 2022 (+36% rispetto a 47,8 miliardi) per riavvicinare gli anni immediatamente precedenti. Gran parte della spinta, va detto, è arrivata dagli emittenti finanziari con volumi più che raddoppiati a 33 miliardi, mentre il mondo corporate procede ancora a marcia bassa, indipendentemente dal rating.

IL MERCATO PRIMARIO DEI BOND Loading...

Uno sguardo al 2024

Le operazioni completate nelle ultime ore lasciano ben sperare per il resto del 2024. Per gli emittenti non sarà difficile spuntare condizioni migliori rispetto a quelle dei mesi recenti e molti finiranno per effettuare le operazioni di rifinanziamento fin qui rimandare. Nel 2024, come ricorda Dealogic, nel mondo occorrerà superare un «muro delle scadenze» alto più di 5.500 miliardi di dollari: debiti da onorare in ogni caso e che rappresentano quindi lo «zoccolo duro» per l’ammontare dei titoli da rinnovare.

Loading...