Bond societari

Il costo di rifinanziamento dello Stato ha effetti a cascata anche sul costo di rifinanziamento delle società che decidono di rivolgersi al mercato obbligazionario per raccogliere capitali. In passato i momenti di tensione sui BTp si sono accompagnati a una riduzione delle emissioni di corporate bond da parte delle aziende. È probabile che le aziende vogliano approfittare del netto miglioramento delle condizioni di mercato, dovuto anche alla scommessa su nuovi stimoli monetari Bce, per tornare ad emettere bond a costi più contenuti.