Bond sostenibili: in Piazza Affari scambia soltanto il BTp green

Quasi 14 milioni di pezzi scambiati in media negli ultimi dieci giorni. Il BTp green surclassa le obbligazioni con etichetta Esg (verdi, sostenibili e sociali) quotate in Piazza Affari su Mot, EuroMot ed Eurotlx: sono infatti tutte sotto il milione di scambi, considerando lo stesso periodo. È quanto emerge da un’analisi dell’ufficio studi del Sole 24 Ore su dati della piattaforma EasyBond-Skipper. A Milano sono quotati (dati Skipper) bond Esg per un controvalore di 266 miliardi in euro e 62,4 miliardi...