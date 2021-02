Bond «spazzatura», caccia ai rendimenti e tassi ai minimi storici Le obbligazioni junk scendono per la prima volta sotto la barriera del 4% di Vito Lops

Le obbligazioni junk scendono per la prima volta sotto la barriera del 4%

Non si ferma la corsa al rendimento degli investitori in un rapporto con il rischio sempre più sbilanciato. La riprova arriva dal fatto che i rendimenti negli Stati Uniti dei junk bond – ovvero le obbligazioni con rating “spazzatura”, cioè al di sotto della soglia di sicurezza “investment grade” - sono scesi per la prima volta nella storia sotto la barriera del 4% (3,96% per la precisione).

In un mondo in cui i rendimenti medi delle obbligazioni sono scesi sotto lo 0,5% e dove circa un terzo del totale...