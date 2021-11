Bond, il vaccino contro il caro-tassi arriva dagli indici Cds

3' di lettura

Chi ha paura di un rialzo dell’inflazione e soprattutto dei tassi di interesse? Di sicuro l’intero mondo delle obbligazioni, e chi vi deve investire, ha qualcosa da temere. E a ricordarlo sono le performance di molte categorie del reddito fisso, dai bond sovrani all’intera area emergente, che si avviano a chiudere in rosso il 2021. Comprensibile quindi come le società di gestione del risparmio siano all’affannosa alla ricerca di soluzioni per immunizzare i prodotti legati ai bond dall’aumento dei...