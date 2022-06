Bonetti: «In arrivo i fondi anti-discriminazione e per le mamme lavoratrici»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un bando da 50 milioni per sostenere il rientro al lavoro delle mamme lavoratrici e la concretizzazione della strategia anti-discriminazione discussa con il supporto dell'Unar (l’ Ufficio antidiscriminazioni della -Presidenza del Consiglio dei Ministri). E i primi fondi (si parla di 4 milioni di euro) per avviare il programma discusso con le principali associazioni Lgbtq+, al fine di rafforzare la rete nazionale di centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere. Li ha annunciati Elena Bonetti, ministra per le pari opportunità e la famiglia,al Festival dell’economia Trento. «Le azioni messe in campo – ha sottolineato la ministra Bonetti nel corso della trasmissione 24 Mattino di Radio 24, in diretta dal Festival – permetteranno di affrontare in una dimensione di concretezza il tema del sostegno alle persone discriminate o vittime di violenza o in condizioni di vulnerabilità».

Quanto alla parità di genere, fra le deleghe principali della ministra, «è il tempo di passare dalle parole ai fatti», ha detto. «Il Family Act darà la giusta direzione al cambiamento - ha spiegato - e sarà presto completato dai decreti attuativi che stiamo iniziando a scrivere e da una serie di bandi, come quello appena pubblicato, che saranno finalmente trasformati in incentivi strutturali».

Elena Bonetti è stata attorniata da molti partecipanti, dopo l’intervento al Festival dell’economia Trento sul tema «Serve una nuova economia che abbia le donne come motore di crescita». Ha rassicurato tutti: studentesse allarmate tra il dover scegliere in futuro tra vita personale e carriera, padri che desiderano il congedo di genitorialità almeno quanto le loro (o i loro) compagni, semplici passanti incuriositi dal capannello di persone.

In tanti l’hanno avvicinata, infatti, nella piazza Cesare Battisti di Trento, dopo il suo seguito intervento a Radio 24, trasmesso sui maxi schermi in città. Sono proprio i temi dell’economia sociale quelli che più sembrano interessare agli spettatori del Festival dell’Economia Trento: la costruzione di un nuovo modello di sviluppo basato sul benessere e la salute dell’essere umano, in un ecosistema produttivo ed economico che punti sul welfare, sul bilanciamento tra tempi di vita e di lavoro, sulla felicità dei lavoratori oltre che sulla loro produttività.

«Nessuna donna deve scegliere tra lavoro e carriera: bisogna rifiutare questo modello economico e costruire insieme ambienti di lavoro sicuri e inclusivi». Attorno a lei, anche manager affermate e civil servant al servizio dello Stato, che sono riuscite a conciliare pressanti impegni di lavoro con la costruzione della loro famiglia. In primis, la vicedirettrice di Banca d’Italia Alessandra Perrazzelli e l’amministratrice delegata del Sole 24 Ore Mirja Cartia D’Asero, con cui la ministra si è intrattenuta in piazza, sotto il maxi schermo che trasmetteva le immagini di Radio 24 in versione live video. Tutte concordavano sul fatto che è tempo di passare dalle parole ai fatti, riguardo alla parità di genere, a una reale cultura diffusa sulla valorizzazione delle diversità e all’inclusione dei giovani e di quanti hanno flebile voce nel nostro Paese.