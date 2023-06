Bonfiglioli sul podio della meccatronica

Ascolta la versione audio dell'articolo

Bonfiglioli si aggiudica la 17^ edizione del Premio Italiano Meccatronica, il concorso del Gruppo Meccatronico di Unindustria Reggio Emilia in collaborazione con Nòva – Il Sole 24 Ore, co-organizzato da Community, nato per promuovere la cultura della tecnologia meccatronica nei diversi settori dell’industria meccanica nazionale. Il Premio è stato consegnato nel corso dell'Assemblea Generale di Unindustria Reggio Emilia, dedicata alla sostenibilità, che si è tenuta il 27 giugno 2023 al Teatro Cinema Bismantova di Castelnovo né Monti (Re).

Il Comitato Scientifico del Premio ha indicato Bonfiglioli quale vincitrice per aver adottato soluzioni innovative per il controllo e la trasmissione di potenza nell’industria e nelle macchine operatrici semoventi e per le energie rinnovabili come fotovoltaico e pale eoliche, nonché per aver scelto di essere protagonista dell'elettromobilità, diventando un abilitatore della transizione verso l'elettrico.Questa la motivazione: «La giuria ha conferito il Premio a Bonfiglioli, azienda familiare con oltre 60 anni di storia, che da tempo ha sposato il tema della sostenibilità come strategia globale attraverso un piano integrato per l'ambiente, per le persone e i territori, operando sia a livello di impianti produttivi e organizzazione aziendale che di prodotto. Ciò è testimoniato ad esempio dall'innovativo stabilimento Evo di Calderara di Reno, una smart factory ad impatto zero per i consumi di energia; così come dalla leadership nelle soluzioni per i settori della green economy come l'eolico, il recycling e il fotovoltaico e dallo sviluppo di innovative soluzioni per l'elettromobilità (per macchine da costruzione, per il settore agricolo e movimento terra)».

Le altre aziende –selezionate con la collaborazione di Nòva – Il Sole 24 Ore, media partner dell'iniziativa – che hanno ricevuto il riconoscimento come finaliste sono: Dell'Orto, azienda italiana leader nella produzione di carburatori per il settore motociclistico con 90 anni di storia e Loccioni, azienda che progetta sistemi di misura e controllo per migliorare qualità, sicurezza e sostenibilità di processi e prodotti.

La Giuria inoltre ha riconosciuto il valore di tutte le finaliste assegnando le seguenti menzioni. A Dell'Orto «per aver saputo evolvere nel tempo sviluppando sistemi di iniezione, centraline elettriche e componenti meccatronici per auto e moto. In particolare, è riuscita negli ultimi anni a innovare la propria gamma prodotti divenendo un attore importante nella transizione elettrica della mobilità urbana grazie alle soluzioni E-Power. Un progetto tutto italiano che ha coinvolto Pmi della Motor Valley emiliana come Reinova ed Energica». A Loccioni «per avere saputo dare vita ad una azienda inserita in una comunità sostenibile energeticamente, divenendo totalmente autonoma per quanto riguarda la produzione di energia elettrica necessaria al suo funzionamento. Il progetto di Second Life delle batterie è un esempio di economia circolare vista la crescente disponibilità di batterie di auto elettriche usate, per il quale l'azienda ha progettato, integrato e realizzato un sistema di riuso attraverso uno storage stazionario innovativo».