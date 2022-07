Bonham’s - Haute couture

Si intitola «The Craft of Luxury : Haute Couture and Handbags» la vendita che si terrà online sul sito di Bonham's dal 16 al 26 luglio e che offre una collezione privata di abiti e accessori di eccezionale qualità, composta da 200 pezzi firmati da nomi come Valentino, Hermès, Chanel, Dolce & Gabbana e Dior, e con stime di prezzo che vanno dalle 100 alle 35mila sterline (nella foto, abito Alta Moda di Dolce&Gabbana).

